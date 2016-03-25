محمد بن سلمان يبحث مع كارتر مواجهة دور إيران

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً يوم الخميس من وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، تناول عدة قضايا أبرزها مواجهة الدور الإيراني في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاتصال بحث وتوسيع مجالات التنسيق مع المملكة ودول الخليج حيال القضايا الإقليمية والدولية والعسكرية، وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة، بما فيها الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، إلى جانب تنسيق الجهود الأميركية الخليجية من أجل مواجهة التطرف الذي تدعمه بعض الدول، ومواجهة الدور الإيراني في المنطقة الذي أدى إلى تدهور الأوضاع في المنطقة.