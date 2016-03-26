إمام المسجد النبوي يلتقي ضيوف خادم الحرمين

التقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح بن محمد البدير، المجموعة الرابعة من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في المدينة المنورة مساء أمس الجمعة، والبالغ عددهم 250 فرداً من الشخصيات الإسلامية البارزة وينتمون إلى 10 دول إفريقية، والذين كان صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن برنامج العمرة والزيارة.

وكان في استقبال إمام وخطيب الحرم النبوي الشريف لدى وصوله إلى مقر إقامة الضيوف عدد من مسؤولي الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، يتقدمهم عبدالله بن مدلج المدلج المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ونائب المدير التنفيذي للبرنامج الدكتور زيد الدكان.

وبدأ إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف حديثه مع الضيوف بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى كلمة رحب في مستهلها بالضيوف في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصفاً المدينة المنورة بموطن السنة ومأرز الإيمان.

وأبدى سعادته الكبيرة بلقاء إخوانه من العلماء والشخصيات البارزة من 10 دول إفريقية، وتبادل الحديث معهم في ما يخص شأن الأمة الإسلامية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذا التجمع المبارك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتناول البدير في كلمته إلى فضل الفقه في الدين وعظمته في الدنيا والآخرة، وقال: "العلم نور للإنسان، وأعظمه علم التوحيد"، محذراً من البدع والخرافات التي تضل الإنسان عن المسار الصحيح حيث إن البدع ابتلاء للأمة، وحث ضيوف المملكة على الوحدة والاعتصام بحبل الله القويم والسعي إلى الوقوف صفاً واحداً ضد المكائد التي تعصف بالإسلام وأهله من الأعداء.

وحذّر من خطورة الفرقة التي تصنع البدع في المجتمع، ونصح البدير الحضور بإتقان علوم الفقه لما في ذلك من فوائد في الحياة الدنيا والآخرة، واستشهد بآيات من القرآن الكريم والحديث الشريف عن فوائد الفقه.