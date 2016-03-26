السعودية.. إحباط تهريب 111 ألف حبة كبتاغون وترامادول

أحبط جمرك ميناء ضباء في السعودية محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت (66.671) حبة، بالإضافة إلى كمية من حبوب الترامادول المحظورة بلغت (49.997) حبة، عُثر عليها جميعاً مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك عبر إحدى العبّارات.

وقال مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي: قَدِمت للجمرك شاحنة محمولة على إحدى العبّارات، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للشاحنة وحمولتها عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون وحبوب الترامادول مُخبأة داخل تجويف سقف كابينة الشاحنة وفي تجويف الديكور الموجود أسفل السرير الخاص بسائق الشاحنة. وأوضح العطوي أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد العطوي على أن الجمارك السعودية تبذل أقصى جهودها لمنع دخول كل ما به ضرر على صحة الفرد والمجتمع وتوفر من أجل نجاح هذه الجهود كافة السبل التقنية المتطورة التي تُساعد في تحقيق هذا النجاح وذلك من خلال مساهمتها الكبيرة في سرعة ومرونة إنهاء الإجراءات الجمركية مع المحافظة على إحكام الرقابة الجمركية، بالإضافة إلى اهتمام الجمارك الدائم في مجال بناء وتنمية قدرات منسوبيها.