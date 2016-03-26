السعودية تحظر بيع المشروبات الغازية داخل المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية حظر بيع المشروبات الغازية والحلويات والوجبات السريعة داخل المستشفيات الحكومية، وذلك بمنع الأجهزة والمحال التي تزود بها المرضى والزوار.

وتسعى وزارة الصحة من خلال قرارها الذي أخطرت به مديريات الشؤون الصحية والمدن الطبية إلى تقليل السمنة بمنع توفير المواد المسببة لها.

ووجه وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى تعميما إلى مديريات الشؤون الصحية والمدن الطبية، ذكر فيه أنه "بناء على ما تشير إليه الدراسات العلمية في مجال السمنة من وجود علاقة مباشرة بين البدانة، واستهلاك المشروبات الغازية، وبعض أنواع الوجبات السريعة وما يتبع ذلك من زيادة في الوزن والبدانة والمشاكل الصحية المرتبطة بها، وبناء على توجيه وزير الصحة بإيقاف بيع جميع أنواع المشروبات الغازية ومكائن الحلويات والوجبات السريعة "fast food" غير الصحية في جميع المستشفيات، لذا نأمل الاطلاع والإفادة بمرئياتكم بكيفية تنفيذ هذا بأسرع وقت ممكن".