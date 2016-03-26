السعودية.. مقتل 5 أشخاص بحادث سير

قضى 5 أشخاص في السعودية "مواطن وأربعة آسيويين" في حادث اصطدام مروع بين مركبتيهم وجها لوجه، على طريق المدينة المنورة - ينبع.

وذكر خالد السهلي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة أن عمليات الهيئة (997) تلقت في تمام الساعة الواحدة صباحاً (بالتوقيت المحلي) بلاغاً يفيد بوقوع حادث بين مركبتين في المنطقة الواقعة بين كوبري الصميد (طريق المدينة - ينبع السريع) والهيئة الملكية ووجود 3 إصابات، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وعند الوصول للموقع وبعد الكشف على الحالات اتضح بأن جميع الحالات الموجودة في الموقع متوفية وعددهم خمسة، وتم بعد ذلك توجيه فريق النقل غير الإسعافي لنقلهم لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن أحد المتوفين سعودي الجنسية وباقي المتوفين من جنسيات آسيوية.