السعودية.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي الباكستاني

تمكن الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية اليوم من فصل التوأم السيامي الباكستاني "فاطمة ومشاعل" في عملية، استغرقت قرابة 5 ساعات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض.

وشارك في العملية الجراحية لفصل السيامي عشرون طبيباً ومختصاً، برئاسة الدكتور عبدالله الربيعة، ومراحل الجراحة بدأت بالتخدير ثم بالإعداد والتعقيم فعملية فتح الجلد ثم فصل الكبد، ثم عملية إعادة الترميم لكلا الطفلين ثم التغطية والتضميد .

وأوضح الربيعة أن التوأم قد خضعتا لفحوصات طبية متعددة، وعقد اجتماع للفريق الطبي متعدد التخصصات، وتبين أنهما ملتصقان في أسفل الصدر والبطن، ويتشاركان في جدار الصدر والكبد ووزنهما مجتمعاً 20كغ.

ولفت إلى أن الفحوصات بينت إمكانية فصلهما بنجاح. وقال: "تم اختصار الوقت بساعتين للعملية وبنجاح تام ولله الحمد، وذلك للعمل المنظم وما وصل إليه زملائي من الفريق الطبي من عمل مميز وخبرة على أكثر من 20 سنة في هذا البرنامج الوطني الذي يعد من أكبر البرامج في العالم ".

وكان التوأم السيامي الباكستاني (مشاعل وفاطمة) قد وصل إلى مدينة الرياض أخيرا بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أمر باستضافتهما ووالديهما لإجراء الفحوص اللازمة لهما وبحث إمكانية فصلهما، وتم إدخالهما فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.