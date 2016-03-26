بالصور.. استعدادات مهرجان "الورد الطائفي" مستمرة

بادرت الإدارة العليا لمهرجان "الورد الطائفي" الدولي الثاني عشر في السعودية بالتعاون مع مطار الطائف باستقبال الرحلات القادمة من الداخل والخارج بالورد الطائف والألوان الشعبية التي تتميز بها مدينة الورد مثل بالمجرور، ولون القصَيمي، وتوزيع المطبوعات التي توضح موعد انطلاق المهرجان في الثامن من أبريل المقبل بقرية الشعلة السياحية.

وتشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي في مهرجان من خلال تفعيل حصص النشاط بجميع مدارس البنين والبنات، وأكدت الإدارة على جميع المدارس بتفعيل فعاليات المهرجان من خلال المناشط الطلابية المتمثّلة في الإذاعة المدرسية، وحصص النشاط الطلابي والتربية الفنية ولغتي، وكذلك من خلال المسرح المدرسي، والقيام بالزيارات الطلابية لمزارع ومصانع الورد، بالإضافة إلى عمل مسابقة لأفضل عمل فني سواء كان لوحة فنية أو مجسما عن الورد.

يذكر أن تعليم الطائف سيشارك بركن يحتوي على أبرز الأعمال الفنية الفائزة عن الورد الطائفي، يتضمن مرسم حر يومي للزوار وجوائز يومية للفائزين.