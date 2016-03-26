بطالة النخبة أسوأ ما قد يحدث

وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وجه بضرورة إعطاء الأهمية لطلبات السعوديين الحاصلين على الدكتوراه في التوظيف في الجامعات، هذا التوجيه جاء بعد أن تقدم عدد من حملة الدكتوراه إلى الوزير يشكون من تجاهل الجامعات لطلباتهم ووضع العراقيل أمامهم وأهمها اختلاف الإجراءات بين تعيين السعوديين وغير السعوديين.

يضاف لجملة العراقيل التي توضع في طريق الحاصلين على الدكتوراه اختلاف المسار فمثلاً الحاصل على دكتوراه في الجغرافيا لا يحق له الانضمام لهذا القسم لأنه حاصل على بكالوريس أو ماجستير في التاريخ، والحاصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية لا يحق له الانضمام لهذا القسم بحجة أنه يحمل شهادة البكالوريوس والماجستير في العلوم، والواقع يخبرنا أن برامج الابتعاث لاسيما برنامج خادم الحرمين لم يشترط أن تكون البعثة للدراسات العليا بناء على المسار الذي ينتمي إليه الطالب بل بناء على تخصصات حددت بناء على سوق العمل، كما أن بعض الكليات والأقسام في الجامعات السعودية التي تمنح الدكتوراه تقبل الطلاب خارج قسمها شريطة دراسة بعض المواد التأسيسية في التخصص، وهذا الاشتباك يستوجب فضاً عاجلاً، إذ أن طلبة الدكتوراه من المبتعثين هم في الغالب سيتوجهون إلى الجامعات والحياة الأكاديمية وأعداد منهم وللأسف قد لا يجدون مواقع لهم في الجامعة بسبب بعض الاشتراطات الموغلة في البيروقراطية.

الأدهى والأمر أن تلك الاشتراطات لا تطبق على غير السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ما يورث خيبة أمل وإحباط لدى حملة الشهادات العليا من السعوديين الذين تقطعت بهم السبل وهم يحملون شهادة الدكتوراه، ونأمل أن يؤدي نظام الجامعات الجديد إلى التخلص من هذه الإجراءات وألا يكون فرصة من أجل تكرسيها.

إن أحد علامات اعتلال الاقتصاد واختلال مسار التنمية في أي بلد هو بطالة نخبها من حملة الشهادات العليا أو حتى تلك النخب المبدعة التي تخفق البرامج الاقتصادية في احتضانها وتوفير الدعم لها وإدماجها في منظومة العمل والاستفادة منهم، لاسيما في ظل نظرة مستقبلية بالاعتماد على اقتصاد مبني على المعرفة، ونخشى أن نلتفت ونجد أن تلك العقول قد تفلتت في القريب أو البعيد بعد أن دفع في سبيل تعلمها أموالاً طائلة، وهذا وضع غير صحي إطلاقاً.

إن بطالة النخب أسوأ ما قد يحدث في أي مجتمع وإن مسؤوليته لا تقع على جهة واحدة بل نظنها منوطة بأربع جهات: التعليم والعمل والاقتصاد والتجارة، التي يجب أن يكون التنسيق بينها في أعلى مستوياته، فأعداد الخريجين من الداخل في تزايد والقادمون من طلاب برنامج الابتعاث يتطلعون للإسهام في اقتصاد دولتهم ولا يستحقون أن نخذلهم.

* نقلا عن "الرياض"