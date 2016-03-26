120 ألف تغريدة لسعودي يغطي زوجته بـ "شماغ" في مطعم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة "رجل وزوجته" يتناولان الطعام في مطعم، وقد خلع الرجل "شماغه" ليغطي الزجاج الداكن المقابل للمرأة، حتى لا يراها بقية مرتادي المطعم.

وتفاوتت الآراء بين مؤيد لوضع الرجل "شماغه"، واصفين ذلك بـ"غيرته الشديدة"، فيما اعتقد آخرون أنه بالغ جداً، ولديه "هاجس المرأة"، وفعله "يشوه الثقة والمنظر العام!".

فئة ثانية من مستخدمي مواقع التواصل، طرقت القضية من جانب آخر، وقالت إن الصورة تظهر مشكلة كبيرة يعاني منها المجتمع وهي التعدي على خصوصية الآخرين وتصويرهم، وهو ما ذهب إليه الغالبية من المغردين.

اللافت للنظر هو المشاركة الكبيرة في هاشتاغ "#زوج_يغطي_زوجته_بشماغه_بمطعم"، حيث تجاوزت سقف الـ 121 ألف خلال ساعات قليلة.

أين المشكلة؟

تعليقا على ذلك يقول الدكتور عزالدين النمر، أستاذ كلية الشريعة، قسم الدعوة والثقافة، في جامعة القصيم لـ"العربية.نت" إن مثل هذا التصرف أمر طبيعي يحدث في مجتمع ذي ثقافة محافظة، مشيراً إلى أنه ليس بالتصرف الفردي، أو الحالة الشاذة.

وقال: "حتى لو اعتبرنا أن ما حدث عادة، فهي غالباً ما تنبع من الثقافة الدينية التي تربينا عليها. لا أعتقد أن الحدث سلبي، طالما أنه يعد من خصوصيات الأفراد في مجتمعنا، ولا يوجد فيه أي منكر. يجب علينا احترام عادات وتقاليد بعضنا البعض".