المدلج: "ضيوف خادم الحرمين" يمد الجسور بين العلماء

أكد الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج، المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة، يسعى إلى مد جسور التواصل بين علماء الأمة الإسلامية في أنحاء الأرض كافة، بهدف تباحث القضايا الشائكة والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، وتذليل العقبات أمام نشر الدين الإسلامي الحنيف.

وقال المدلج في تصريح له اليوم الأحد، إن من بين أهداف البرنامج "مواجهة المتربصين بالدين الإسلامي ودحض أفكارهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، وذلك من خلال التواصل مع العلماء والدعاة في جميع قارات العالم"، موضحاً أن البرنامج حقق نتائج كبيرة في خدمة العمل الإسلامي في المقام الأول، ويؤكد الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين.

وأضاف أن البرنامج هو تواصل نوعي في أصله وليس فقط لتحقيق رغبات الضيوف في أداء مناسك العمرة.

وأردف قائلاً: "برنامج العمرة والزيارة استضاف في عامه الأول أربع مجموعات ضمت ألف مسلم ومسلمة من كل قارات العالم، وهي شخصيات إسلامية بارزة في دولها من علماء وأئمة مساجد وخطباء ومفتين ومشايخ ودعاة وأساتذة جامعات وغيرهم، حيث تم اختيارهم بعناية من أجل مد جسور التواصل".

وأشار المدلج إلى أن نجاحات البرنامج يقف وراءها لجان تعمل على قدم وساق وعلى مدار الساعة، ويقوم عليها رجال أكفاء من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وهناك متابعة وعناية من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ للبرنامج.

من ناحيته، أكد نائب المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الدكتور زيد الدكان، أن ما يميز برنامج العمرة والزيارة هو تنوع فعالياته من زيارات ولقاءات.

وأضاف أن البرنامج يتضمن زيارات ثقافية لضيوف خادم الحرمين الشريفين لأبرز معالم مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتعرف الضيوف خلالها على طريقة صناعة كسوة الكعبة المشرفة من خلال زيارته لمصنع الكسوة، وكيفية طباعة المصحف الشريف ومراحل طباعته في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كما يزور المعتمرون شهداء معركة أحد، وجبل أحد، وعدداً من المعالم والمعارض الثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يذكر أن المجموعة الرابعة من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة والتي تضم 250 فرداً من الشخصيات الإسلامية البارزة من 10 دول إفريقية، توجد حالياً في المدينة المنورة، ومن المقرر أن تتوجه غداً الاثنين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وإكمال برنامج الزيارة.