صور.. موجة غبار ضخمة في جدة ومكة

بدأت الحركة الجوية تعود تدريجياً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد توقف مؤقت بسبب موجة غبار ضخمة اجتاحت مناطق جدة ومكة المكرمة.

ودعت إدارة المطار المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم الجديدة. إلى ذلك، أعلن ميناء جدة الإسلامي عن وقف حركة الملاحة للسفن القادمة والمغادرة بسبب الغبار في جدة.

وكانت مدينة جدة قد شهدت صباح اليوم الأحد موجة غبار أدت لانعدام الرؤية، وسط تحذيرات من الأرصاد باستمرار الحالة. وأكدت الخطوط الجوية السعودية تأجيل رحلاتها الداخلية المتوجهة إلى جدة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وحذر خبراء طقس في جدة سكان المدينة من الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب الأجواء المغبرة التي تشهدها المدينة حالياً، حيث وصلت سرعة الرياح في جدة إلى 50 كلم في الساعة.

ووفقاً للتنبيه الصادر من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشهد كل من مناطق "تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم رياحاً مثيرة للأتربة بدءاً من اليوم.

وتستمر الأجواء حتى الاثنين على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، عسير، نجران. فيما يتوقع هطول أمطار رعدية يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق: مكة، عسير، نجران، الرياض، الشرقية، وتستمر حتى الأربعاء القادم.