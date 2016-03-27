رضيع يعود للحياة بعد دخوله مغسلة الأموات

فوجئ مغسل موتى بمسجد عبدالله بن العباس بالطائف، أثناء تغسيله طفلين بالشهر الخامس بصراخ أحدهما، وأنه ما زال على قيد الحياة، ويوجد لديه نبض ويتنفس، وذلك بعد أن أكد المستشفى الخاص لذويهما بأنهما متوفيان.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي: "إن الطفلين في الشهر الخامس، وبعد إعلان المستشفى ثبوت وفاتهما، وإعطاء الأمر لأخذهما للمقبرة، فوجئ المُغسل بأن أحدهما على قيد الحياه، واستدعى الهلال الأحمر ليتم الكشف عليه، وبعد وصول الهلال الأحمر تبين أن الطفل لديه نبض ويتنفس، وبعد التنسيق تم نقله إلى مستشفى الأطفال لإكمال اللازم".