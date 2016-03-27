لقد سئمنا الضياع أعيدونا مربيات أجيال

يتناهى إلى أسماع دعاتنا الأفاضل صوت المرأة الغربية وهي تصرخ مستنجدة (لقد سئمنا الضياع) لا أعلم هل هي تستصرخ دعاتنا الأفاضل لكي يهبوا لنجدتها كما هب المعتصم ناحراً عامورية عندما تناهى إلى سمعه صوت المرأة التي لطمها العلج أم أنها تستصرخ العلوج أنفسهم لإنقاذها من براثن الضياع الذي ألقوا بها فيه.

أعيش في الغرب منذ سنوات وسبق أن عشت فترة سابقة ومع ذلك لم تلتقط أذني أي أصوات نداء من هذا النوع. سأترك الأمر إلى حين الإفراج عن مصدر الصوت فدعاتنا أدرى بمصادر أصواتنا؟

ما أعرفه أن المرأة في الغرب تعيش في بيتها ومع أبنائها وزوجها وتحتكم على حقوقها وتشارك زوجها البيت والمال الذي يكسبه إذا كانت ربة بيت (مربية أجيال). زوجها لا يصرف عليها بل تشارك الزوج بالنصف في كل شيء يكسبه. وإذا حصل الطلاق يتقاسمون البيت والسيارة والأموال المسجلة في البنك بل ويتقاسمون حتى فناجيل القهوة والمكانس. أما إذا لمسها زوجها بأي مستوى من العنف لأي سبب كان تعد جريمة. لا فرق بين أن يلومده بعقال أو بمسواك؟ المسألة في الإهانة وليس في الألم.

لا أفهم ما الذي تعنيه كلمة سئمت من الضياع. نفس المشكلة أعانيها مع كلمة مربية الأجيال. أي أنثى في الدنيا سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة سوى كانت محترمة أو غير محترمة سوى كانت إنسان أو حيوان أو حتى حشرة هي مربية أجيال. فأبناؤها وبناتها جيل جديد عليها تربيتهم والعناية بهم سوى أخذتهم على طريق الشر أو طريق الخير تبقى مربية أجيال. السؤال ما هو المنتج من الأبناء الذين قدمته مربية الأجيال لمجتمعها وما هو المنتج من الأبناء الذين قدمته من سئمت الضياع لمجتمعها. ماهو المستوى الاقتصادي والأمني والعلمي والأخلاقي للبلاد التي يديرها أبناء مربية الأجيال مقارنة بالبلاد التي يديرها أبناء من سئمت الضياع. من يستعمر من ومن يغزو من ومن يصدر بضائعه إلى من؟ ومن يعالج من ومن ومن ومن الخ ؟ كم عدد علماء الذرة الذي جاؤوا من رحم التي سئمت من الضياع وكم عدد علماء الذرة الذين جاؤوا من رحم مربية الأجيال؟ كم عدد الرقاة الذين تخرجوا من بيت مربية الأجيال وكم عدد الرقاة الذي تخرجوا من بيت التي سئمت الضياع؟

كم عدد الشباب الذين يفجرون أنفسهم من أبناء مربية الأجيال وكم عدد الذين يفجرون أنفسهم من أبناء من سئمت من الضياع. من أي رحم جاء الرجال الذين يديرون وكالة ناسا ومن أي رحم جاء الذين يديرون امبراطورية البغدادي. منهم الذين يفجرون بلدانهم ومنهم الذين يبنون بلدانهم؟ من أين جاء الرجال الذين هبوا ملبين دعوة البغدادي ومن أين جاء الرجال الذين غامروا بأرواحهم ملبين نداء العلم والمعرفة وصرفوا حياتهم في الغابات والقطب الشمالي وجابوا بسفنهم الفضاء السحيق. أين هم أبناء مربية الأجيال وأين هم أبناء من سئمت الضياع؟ يا ليت دعاتنا الأفاضل يتفضلون على جماهيرهم الغفيرة بالإجابة على هذه الأسئلة!

* نقلا عن "الرياض"