6 قضايا إعسار يومياً في محاكم السعودية

شهدت محاكم المملكة 6 قضايا إعسار (إفلاس) يومياً بنحو 1007 دعوات منذ بداية العام الهجري، حيث تصدرت منطقة الرياض ومكة المكرمة النسبة الأعلى من إجمالي القضايا بنسبة 55 في المئة، بعدد 554 دعوى، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة باستقبالها نحو 67 دعوى في نفس الفترة، حسب إحصائية حديثة من وزارة العدل.

وسجلت المحاكم خلال الشهور الستة الماضية ارتفاعاً بنحو 3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، ألزمت وزارة العدل كل موظفي المحاكم بمسح جميع ضبوط الجلسات القضائية إلكترونياً، بعد انتهاء الجلسة القضائية مباشرة وحفظها في النظام الإلكتروني الشامل للمحاكم.

وتعمل وزارة العدل حالياً على أرشفة جميع الوثائق والصكوك وحفظها إلكترونياً، حيث أعلنت مسبقاً عن إطلاقها مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، الذي يهدف لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك.