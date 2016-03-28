التحالف يستعيد 9 سعوديين ويسلم 109 حوثيين

أعلنت قيادة قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن في بيان أصدرته اليوم أنه جرى أمس الأحد، استعادة 9 محتجزين سعوديين، وتسليم 109 من المواطنين اليمنيين ممن تم القبض عليهم في مناطق العمليات بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية، وذلك في إطار التهدئة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ الثامن من مارس 2016.

وأعربت قيادة قوات التحالف عن ترحيبها باستمرار حالة التهدئة في إطار تطبيقها لخطة "إعادة الأمل"، كما تأمل ببدء التهدئة في مناطق الصراع داخل الجمهورية اليمنية بما يفسح المجال لتكثيف وصول المواد الإغاثية لكامل الأراضي اليمنية، ودعم الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216).