السعودية.. القبض على شاب قاد سيارته مغمض العينين

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها ألقت القبض على شابين إثر تداول فيديو لقيادة شابين مركبة بطريقة مستهترة.

وذكر المرور عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "حول ما تم تداوله مؤخراً بخصوص قيادة شابين مركبة بطريقة مستهترة، فقد تم القبض عليهما واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما، وذلك بعد قيامهما بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه أحدهما مغمض العينين ويقود سيارة وسط حي سكني، معرضاً نفسه والآخرين للخطر".

كما ظهر الشابان في المقطع وهما يقطعان الشارع مغمضي العينين في تصرف متهور وغير مسؤول، في حين كان ثالث يوجههما من الجهة الأخرى للشارع.