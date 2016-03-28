السعودية: مددنا يدنا بالسلام لإيران ولم نتلق شيئاً

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن على إيران أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ودول الجوار وأن تمتنع عن زرع الخلايا الإرهابية في المنطقة إن كانت ترغب في علاقات طبيعية.

وخلال مؤتمر صحفي جمعه بوزيرة خارجية جنوب إفريقيا، أكد الجبير أن السعودية مدت يدها بالسلام لإيران منذ أكثر من ثلاثة عقود وأنها لم تتلق شيئا بالمقابل.

وأضاف: لقد مددنا يدنا لإيران منذ 35 عاما، منذ ثورة الخميني في العام 1979 ولم نتلق شيئا في المقابل وأردنا أن تكون لدينا علاقات سلمية مع إيران لكننا واجهنا تدخلا في شؤوننا الداخلية، وتعطيل مناسك الحج، واغتيال أحد دبلوماسيينا، والهجمات ضد سفارتنا والخلايا الإرهابية التي زرعتها إيران في بلادنا والدول المجاورة.