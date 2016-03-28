السعودية.. هيئة كبار العلماء تطالب بإغاثة أهالي الفلوجة

ناشدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، المجتمع العربي والإسلامي أن يسارع ويوحد جهوده لإغاثة آلاف المدنيين في مدينة الفلوجة العراقية الذين يواجهون الموت جوعاً في مأساة إنسانية، وذلك نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الأمانة في بيان لها اليوم أنه في حين يجب القضاء على تنظيم داعش الإرهابي واجتثاثه، إلا أنه لا يجوز التغافل عن مأساة أهالي الفلوجة، فالمسلم أخو المسلم في كل الظروف والأحوال.

وكانت مجموعة من النشطاء قد أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "الفلوجة تموت جوعا"، لإلقاء الضوء على ما اعتبروها مأساة عراقية تغافلت عنها الحكومة والمجتمعين العربي والدولي.

وشبهت الفلوجة بمضايا الجديدة، إذ يواجه أكثر من 150 ألف عراقي الموت كل يوم جراء الحصار الذي فرضته الحكومة العراقية على المدينة تحت ذريعة منع الإمدادات لتنظيم "داعش".

ورغم مناشدات الأهالي والإدارات المحلية لفك الحصار واقتحام المدينة لمواجهة "داعش"، لم تستجب الحكومة العراقية ولم تتخذ أي إجراءات.

