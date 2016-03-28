السعوديون الأوائل في الأولمبياد الخليجي للفيزياء

حصدت المملكة المراكز الأربعة الأولى في الأولمبياد الخليجي الأول للفيزياء الذي أقيمت فعالياته في الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 15 جمادي الآخرة 1437هـ، وحصل الفريق السعودي على أربع ميداليات (ذهبيتين وفضيتين) وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحصل الطالبان فيصل بن فهد السيف من تعليم منطقة الرياض بمدارس منارات الرياض، ويزن بن محمد المجنوني من تعليم المنطقة الشرقية بمدرسة الفاروق المتوسطة في الهيئة الملكية في الجبيل، على ميداليتين ذهبيتين، فيما حصلت الطالبة غادة بنت محمد الشعلان من تعليم منطقة الرياض بمدرسة التربية الأهلية في الرياض، والطالب فيصل بن خالد الهاجري من تعليم المنطقة الشرقية بمدرسة الروّاد الثانوية في الهيئة الملكية في الجبيل على ميداليتين فضيتين.

وهنأ نائب الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور عادل القعيد، الطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم بهذا الفوز، في أولى دورات الأولمبياد الخليجي للفيزياء، وقال "إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات موهوبي الوطن، ويؤكد أن الجهد المبذول بالشراكة المميزة والاستراتيجية مع وزارة التعليم في تنمية قدرات موهوبي وموهوبات الوطن يؤتي ثماره وينعكس تألقاً على منصات التتويج في كل منافسة تشارك فيها المملكة".

وأضاف القعيد، أن الأولمبياد، يمثل نقطة انطلاق لأبناء دول الخليج كافة من المتميزين في مادة الفيزياء، للتميز والتألق والإبداع، كما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لرفع التنافس العلمي بين الطلبة والارتقاء بمستواهم.

ويعد أولمبياد الفيزياء الخليجي الأول GPHO، مسابقة دورية لطلبة الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، ينظمها ويشرف عليها المكتب، من خلال اختبارين؛ نظري وعملي، يتميزان بالأسئلة العميقة وغير النمطية.

ويهدف الأولمبياد إلى اكتشاف الطلاب المتميزين في الدول الأعضاء، وتنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم وإثراء خبراتهم، ومساعدتهم في التعرف على توجهاتهم العلمية وتحديد أهدافهم المستقبلية في وقت مبكر، وإذكاء روح التنافس في العلوم والمعرفة وجودة التحصيل، وتوسيع دائرة اهتمامهم وطموحاتهم وتعزيز الثقة بقدراتهم؛ لتحقيق نتائج مشرّفة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تقوية الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في مجال الفيزياء من طلبة ومعلمين ومشرفين وغيرهم من ذوي العلاقة، إلى جانب تحسين أداء الدول الأعضاء بالمكتب في أولمبياد الفيزياء الدولي.