المصالح المشتركة تتجاوز المنعطفات الصعبة

بين «عقيدة أوباما» وتصريحات اشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي فاصل قصير من الزمن وبون شاسع في الطرح والتعامل مع شؤون المنطقة العربية وأهمية الشراكة الاستراتيجية في التعامل مع الأزمات ومستجدات الأحداث.

ما فهم من «عقيدة أوباما» انه تخلى عن المنطقة العربية وتطلعاتها إلى الولايات المتحدة كشريك استراتيجي من خلال مصالح متبادلة استمرت عبر عقود طويلة، ومن ثم خرج علينا مسؤول أميركي تحدث عن ان كلام أوباما الذي أطلق عليه «عقيدة اوباما» قد أُخرج عن سياقه، في المقابل نجد أن كارتر وفي اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بحث توسيع مجالات التنسيق مع المملكة ودول الخليج حيال القضايا الإقليمية والدولية والعسكرية، وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة، بما فيها الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، إلى جانب تنسيق الجهود الأميركية الخليجية من أجل مواجهة التطرف الذي تدعمه بعض الدول، ومواجهة الدور الإيراني في المنطقة الذي أدى إلى تدهور الأوضاع في المنطقة.

إذاً هناك فارق في الطرحين والثاني هو الأقرب إلى التحقيق عطفاً على المصالح المشتركة والتغير في التوجهات حيال التعامل مع الأزمات، خاصة في السنة الأخيرة حيث رأينا دول الخليج وفي مقدمها المملكة أصبحت أكثر انخراطاً في التعامل المباشر مع تلك الأزمات كا حصل في ملفات اليمن وسورية ولبنان، أصبحت الساسات تتعامل بصورة مباشرة وواقعية انطلاقا من المصالح القومية دون انتظار الحلول الجزئية التي كان من الممكن أن تزيد من تعقيد الأمور وتؤدي إلى نتائج من الصعب التعامل معها لو تركت دون تحرك سريع مدروس واعتماداً على الله أولا ثم القدرات الذاتية في اتخاذ القرار والتعامل مع معطياته والظروف المحيطة به.

من المؤكد اننا نحتاج إلى الولايات المتحدة كما تحتاج إلينا، وأي علاقات تمر بمنعطفات صعبة مرحلية قد تؤثر سلبا لكن تظل المصالح المشتركة هي من تؤدي إلى تفاهمات أعمق ونتائج أفضل، والتحرك الإيجابي الأميركي المتمثل في حضور الرئيس أوباما القمة الخليجية يأتي في هذا السياق.

نقلاً عن "الرياض"

