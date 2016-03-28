بالصور.. استخراج جثة سعودي سقط في بئر عمقها 50 متراً

استخرجت فرق الدفاع المدني السعودية، الاثنين، جثة مواطن وقع في بئر عمقها 50 متراً في قرية الخبي جنوب محافظة الخرج.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، إن "العمل على رفع جثة المواطن تواصل من رجال الدفاع المدني لمدة 22 ساعة بلا توقف"، لافتاً إلى أن "كاميرات البحث رصدت الشخص على عمق 50 متراً، لتعمل فرق الدفاع المدني على تثبيت الجثة لمنع انزلاقها إلى عمق البئر. ومن ثم تمت عملية سحبها إلى أعلى حتى مسافة 10 أمتار حيث تعذر سحبها بسبب مانع طبيعي داخل البئر، إضافة إلى ضيق النهاية، الأمر الذي تطلب البحث وإيجاد طرق بديلة، ليتم عمل حفر موازي للبئر بعمق 11 متراً بعدها تمكنت فرق الإنقاذ من الدخول إلى البئر الأساسية وانتشال الجثة".

وأوضح محافظ الخرج، شبيلي آل مجدوع، أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني في الخرج واصلت، منذ أمس الأحد، البحث عن المواطن المفقود، ورصده على عمق 50 متراً بواسطة كاميرا البحث. وتم اليوم استخراج الجثة ونقلها إلى مستشفى الملك خالد في السيح، لاستكمال الإجراءات النظامية فيما يتعلق في الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

