محمد بن نايف يبحث مع وزير دفاع بريطانيا مكافحة الإرهاب

التقى الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي، وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون والوفد المرافق.

وبحث الأمير محمد بن نايف مع فالون، الذي وصل الرياض، الاثنين، العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وما من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، بما في ذلك وسائل مكافحة الإرهاب ومحاربته فكراً وعملاً. كما تناول اللقاء بحث عدد من الأحداث التي تشهدها المنطقة.

من جهته، استقبل ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، فالون في قصر اليمامة.

وناقش الجانبان مجالات التعاون القائمة بين البلدين، خاصة في الجانب الدفاعي، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود تجاهها، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.