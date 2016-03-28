الأرز من "هدية" إلى سيد وجبات موائد السعوديين

50 عاماً كانت كافية لتحول بوصلة وجبات السعوديين إلى الأرز الهندي كوجبة رئيسية في غذائهم، ليقضي على "الحنطة" التي كانت الوجبة الأكثر انتشاراً في أنحاء السعودية.

لكن ما سبب هذا التحول؟

عبداللطيف الوهيبي الباحث في شؤون العقيلات، ومالك متحف خاص لتجار العقيلات يحوي العديد من الوثائق التي كانت مع العقيلات يصل عمرها إلى أكثر من ٢٠٠ عام، يقول عن العقيلات إنها حركة تجارية انطلقت من نجد والقصيم لتغير في ثقافة الطعام لدى وسط وشمال السعودية، وذلك بجلب أنواع معينة من الطعام من خلال المواقع التي يتم زيارتها في العراق وسوريا وفلسطين ومصر.

ويضيف الوهيبي: الرز الهندي لم يكن موجوداً في موائد السعوديين وغذائهم، مؤكداً أن أول دخوله كان توزيعه كـ "هدايا" من قبل أحد تجار عقيل، حيث أهديَّ لبعض سكان نجد، كبديل عن "التمن العراقي" الذي انتشر بعد رحلات العراق، وكذلك عن طريق قبائل الشمال وأصبح فيما بعد معروفاً في كافة المناطق.

ابن بسام أحد أشهر التجار المغتربين آنذاك، كان قد سافر للهند وجلب معه منتج الأرز وهو ما حاز على إعجابه في الغربة، حتى بدأ يرد بكثرة لشاطئ العقير في الأحساء وأصبح ينتشر بكثرة لكن ليس في كافة مناطق السعودية، ومع بداية القرن الهجري الجديد في عام ١٤٠٠ للهجرة كان الأرز الوجبة الرئيسية في كل المنازل السعودية ليتربع على عرش الوجبات السعودية إلى وقتنا الحالي.

الأرز في ٢٠١٥

أوضح عيسى العيسى المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك السعودية لـ "العربية. نت" أن قيمة الأرز المستورد 5.8 مليار ريال في عام ٢٠١٥، فيما وصل الوزن المستورد "1.7" مليار كغم أو "1.7 مليون طن".

ورغم أن الأرقام التي تتحدث فيها مصلحة الجمارك السعودية تشير إلى التوسع الكبير في استيراد كميات كبيرة من إنتاج الأرز الهندي والمزروع في عدد من الدول في شرق آسيا إلا أن هناك 55 نوعاً من الأرز في السوق السعودية، لكن يحظى الأرز الهندي بحصة الأسد منها حيث يصل لـ 91 في المائة من الأرز المستخدم على المائدة السعودية. وهناك أنواع أخرى من الأرز لكن بنسب قليلة جداً وغير تجارية.

الأرز بدلاً من القمح

الدكتور خالد النقيدان، متخصص في الغذاء، ومدير شركة أغذية شهيرة، قال لـ "العربية.نت" إن غالبية المطاعم في السعودية تقدم وجبة الأرز بمختلف الطبخات البرياني والسعودي والمسلوق وبعض الأنواع الأخرى.

وأضاف النقيدان: "تراجع القمح من وجبة رئيسية ليحل محله الأرز رغم أن القمح يدخل في صناعات غذائية متعددة كالمخبوزات بأنواعها إلى جانب العديد من المنتجات الغذائية، بينما يدخل الأرز كوجبة رئيسية للغذاء في السعودية وفي المناسبات العامة والخاصة".