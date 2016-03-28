24 ورقة مختصة على طاولة منتدى الأحساء للاستثمار

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تنطلق يوم الأربعاء فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار 2016، في فندق الأحساء انتركونتننتال. وسيركز المنتدى على ستة محاور وهي الإسكان والتعليم والطاقة والصحة والصناعات التحويلية والاستثمار في الأحساء، حيث أصبح المنتدى بين أكبر أربعة منتديات اقتصادية في المملكة، حيث من المقرر أن تتجاوز دورته الحالية طابع المحلية لتصبح بصبغة عالمية كونه يستضيف مشاركين ومتحدثين عالميين كبار في مجالات صناعتي النفط والغاز.

وأكد صالح العفالق المشرف العام على اللجان المنظمة لمنتدى الأحساء للاستثمار 2016، أن الهدف الأساسي هو تطبيق التحول الوطني الاقتصادي الذي تحرص عليه المملكة بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي ليكون أكثر تنوعاً وكفاءة وتناغما بين كافة قطاعاته لمواجهات التحديات المقبلة ودعم تقدم بلادنا في شتى المجالات.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن برنامج وفعاليات المنتدى الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي أرامكو السعودية، ويمتد لمدة يومين، سيشتمل على 6 جلسات عمل رئيسة تتضمن تقديم 24 ورقة متخصصة يقدمها كبار المسؤولين في الدولة والقطاع الخاص، وتغطي كافة المحاور الأساسية التي يتناولها المنتدى في هذه النسخة بالإضافة إلى المداخلات والنقاشات والاقتراحات من المشاركين والحضور.

يذكر أن ختام المنتدى سيكون بإعلان وتلاوة البيان الختامي مع تشكيل فريق عمل احترافي متخصص من الغرفة واللجان المنظمة وأرامكو السعودية لمتابعة وتنفيذ مخرجاته، مشيراً إلى وجود معرض مصاحب للمنتدى تشارك فيه أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة بالإضافة إلى برنامج متكامل للجولات السياحية والزيارات الميدانية لمعالم وموارد ومشروعات الأحساء التنموية الكبيرة والواعدة.