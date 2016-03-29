ماذا لو فاز المنتخب الإماراتي؟، سنبارك لهم، وسيغلب فرحنا بتأهلهم معنا الحزن على خسارتنا منهم، شرط أن لا تكون النتيجة مدويّة، وخارج حدود الاحتمال، نريدهم معنا، لأننا أثبتنا فيما هو أهم من كرة القدم أننا شعب واحد، لكن هل يجب أن نترك لهم المباراة و نقاطها، بحجة ضماننا للتأهل؟.

الجواب: لا، وألف لا، وللشيمة التي هي لنا وهي ذاتها التي نعرفها عنهم، فإن هذه الـ "لا" تنطلق من الجانبين السعودي والإماراتي بنفس الحماس والقوّة، وبنفس الثبات أيضاً، إذ إنه وبعيداً عن أن الفوز "واجب"، فإنه ليس من "الحق" أن يهزم أحد نفسه لصالح صاحب أو أخ، في سباقٍ تؤثر نتائجه على منافسين آخرين، هم معنا في الحسبة وإن لم يكونوا معنا في المجموعة، على المنتخب الإماراتي أن يلعب بالقوّة اللازمة لحصد النقاط، وهم سيفعلون ذلك دون أدنى شك، وعلينا أن نلعب بقوّة مضاعفة عن كل ما سبق، ذلك أننا أمام رهانين لا بد من الظفر بهما: الفوز والإنصاف، أهل الإمارات منّا ونحن منهم، هذا لا يعني إلا فرصة سانحة لنثبت للدنيا أننا نُنصف غيرنا حتى من أنفسنا، لذلك لا بد من الفوز، للفخر بأنفسنا حتى و إن أحزننا خروج أحبتنا، ولأنه المنتخب الإماراتي، ولأنهم أبناء زايد، فإنهم أكرم وأعف من انتظار هدايا غير مبجّلة، وقد عملوا طويلاً لنيل ما يستحقون بعرق جبينهم، أختم تاركاً بين قوسين: " الوجه من الوجه أبيض، والقلب من القلب أخضر".