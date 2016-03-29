تركيا.. الحكم بالمؤبد على "إرهابيين" قتلوا سعودياً

كشفت سفارة السعودية في تركيا عن انتهاء قضية مقتل المواطن فهد إبراهيم الدويرج الذي قتل على يد مجموعة إرهابية في أحداث محافظة ماردين التركية عام 2014.

وقالت السفارة في بيان إلحاقي تم نشره على صفحتها في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الجزائية الثانية في ماردين أصدرت أمس الاثنين حكمها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق شخصين للقتل العمد، ومضاعفتها لارتكابهما جريمة إرهابية، والتي تعتبر أقصى عقوبة مشددة في قانون العقوبات التركي، والحكم كذلك على الشخص الثالث بالسجن لمدة 36 سنة مرتين، لثبوت مشاركته في القتل، وسجنه 9 سنوات إضافية لانتمائه لتنظيم إرهابي.

كما تم الحكم بعدم تخفيض العقوبة على المحكومين استنادا للمادة (62) من قانون العقوبات التركي، كما تقرر إحالة القضية للمحكمة العليا لاستكمال إجراءات المصادقة على الأحكام الصادرة بعد تمييزها، وقدمت السفارة في بيانها الشكر للجهات المختصة في تركيا للقبض على الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة.

وكانت قضية مقتل المواطن الدويرج لاقت تفاعلاً كبيراً آنذاك، حيث كشفت سفارة السعودية في تركيا أنها تلقت وقتها بياناً من السلطات الأمنية هناك يفيد بأن المواطن السعودي فهد إبراهيم الدويرج قتل على يد مجموعة من الأشخاص من حزب العمال الكردستاني.

وأوضحت السفارة أنها تلقت في ذلك الوقت من السلطات التركية المختصة ما يفيد بأن الادعاء العام في محافظة كزيل تبه أشار إلى أنه في إطار الأحداث التي بدأت بحجة الأحداث في مدينة عين العرب السورية قامت مجموعة من الأشخاص باسم حزب العمال الكردستاني بتاريخ 8-10-2014 بمظاهرات احتجاجية غير قانونية في محافظة كزيل تبه على طريق الحرير بمفترق ديدمان، وإشعال النار وإغلاق الطريق، ومن ثم أطلقوا النار على المواطن السعودي الدويرج في مكان المظاهرات وهو داخل سيارته ما أدى إلى وفاته.