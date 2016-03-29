حقيقة تصوير فتيات جامعة نورة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن قيام شاب بتصوير حافلة مدعياً أن من بداخلها طالبات من منسوبي جامعة الأميرة نورة، و لما يمثله هذا التصرف من انتهاك للحرمات فقد كثفت الجهات المختصة بشرطة المنطقة البحث عن الشخص الظاهر في المقطع والمتسبب في نشره.

حيث تم ضبطه من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بعملية التصوير بقصد العبث واللهو حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن المقطع سبق تصويره منذ مدة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية وليس لطالبات جامعة الأميرة نورة صلة به. وتم إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق.

وقد أوضح العقيد الميمان أن المقطع المشار إليه لا علاقة له بأي مقاطع أخرى متداولة، محذرا في الوقت نفسه كل من يقوم بتصوير أو تسريب أو ترويج أي مواد مخلة بأنه سوف يقع تحت طائلة العقوبة التي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.