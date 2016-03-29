ضماننا.. وضمانهم

رغم أنهم كانوا يقتاتون على صندوق الضمان الاجتماعي، فقد أسس الشقيقان وابن عمهما عملا بدأ من الصفر وكافحوا سوية من أجله إلى أن أصبحوا يردون للضمان الاجتماعي لاحقا أضعاف ما كانوا يأخذون منه !

وعلى العكس من هذه الحالة، لا أود أن استحضر بعض القصص المرعبة في النسخة السعودية من الضمان لمن كانوا يتقاضون إعانات وهم أثرياء والذين وردت بعض نصوص سيرهم الذاتية في نتف قليلة أفرجت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت !

أعود لنموذج الأمريكان الثلاثة (الشقيقان وابن عمهما) لأقول إن المحاولة الأولى لم تنجح والثانية لم تسفر عن شيء أما الثالثة وهي التقاء التوقيت المناسب مع طبيعة وانسيابية الفكرة فكانت لحظة النجاح المأمول لتحويل هذه الفكرة «السائلة» في أدوات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت إلى مادة «صلبة» وشركة قائمة على أرض الواقع ص!

بناء علامة تجارية جديدة أمر صعب في المجتمعات الرأسمالية بحكم التنافسية الشديدة لكن أصحاب هذه الفكرة استعانوا بـ1000 من المدونين لإقناعهم بعرض منتجات الشركة حيث استجاب 450 مدونا منهم وكانت بداية النجاح لقصة كفاح مبهرة لا يسمح العمود باستعراضها لكن تفاصيلها متاحة في مجلة Entrepreneur وخلاصتها الانتقال السلس من إعانة الضمان الاجتماعي إلى تأسيس شركة zaycon Fresh والتي حققت في العام الأول (2009) 40 ألف دولار وبعد خمس سنوات من تسويق المنتجات الطازجة من المزارع إلى المستهلك بلغ دخل الأخوين (بعد انفصال الثالث) 30 مليون دولار!!

نحن أكثر من يستخدم هذا المخلوق العجيب المسمى الإنترنت لكننا الأقل في تأسيس مشاريع وأفكار صلبة لهذا المخترع الذي كان لقطة نزلت علينا من السماء لتصفية الحسابات والقيل والقال وقضاء الوقت الأطول في التعامل مع معرفات وهمية أو البحث عن مواد وتطبيقات يعرفها الجميع .

لدينا صناديق كثيرة كريادة وكفالة المئوية والتسليف وغيرها فهل حققت هذه الأموال والقروض قصص نجاح مماثلة؟ وكم نسبتها من إجمالي الإنفاق ولماذا لم تنشر هذه السير الذاتية حيث لا صوت يعلو فوق صوت الأرقام المالية والمبالغ الكبيرة التي يتم إنفاقها لكن العائد الوطني من وراء ذلك و استنبات أو صناعة نماذج فردية مماثلة فهي أمور للأسف لم نسمع عنها بعد؟

نقلاً عن "عكاظ"