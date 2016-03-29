ضيوف خادم الحرمين الشريفين يؤدون العمرة

وصلت المجموعة الرابعة من المعتمرين ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة، قادمة من المدينة المنورة، حيث يبلغ عدد هذه المجموعة 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 10 دول إفريقية.

ورافق المعتمرون في طريقهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نائب المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الدكتور زيد بن علي الدكان، وعدد من مسؤولي البرنامج.

وقد أدى المعتمرون مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وسيكملون برنامجهم المعد سلفا، حيث سيقضون جل وقتهم في المسجد الحرام لأداء الصلوات الخمس وقراءة القرآن الكريم، وسيزورون معرض كسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى تنظيم يوم ترفيهي اجتماعي.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة عبدالله بن مدلج المدلج أن البرنامج وبتوجيهات من الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وفّر جميع التسهيلات اللازمة لضيوف خادم الحرمين الشريفين، حيث أدوا مناسك عمرتهم بكل راحة وطمأنينة.

وشدد على أنه تم تسخير كل إمكانات وزارة الشؤون الإسلامية التي تنفذ البرنامج وتشرف عليه لتقديم أفضل الخدمات للمستضافين، وتقوم اللجان العاملة في برنامج العمرة والزيارة بأعمالها المناطة على أكمل وجه وعلى مدار الساعة لتحقيق راحة الضيوف.

وأشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يستضيف 1000 شخصية إسلامية بارزة من مختلف دول العالم كل عام لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.