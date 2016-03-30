محمد بن سلمان يبحث مع وفد الكونغرس القضايا المشتركة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض الأربعاء وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ليندسي غراهام جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا.

وضم الوفد كلاً من السيناتور ديفيد بيردو جمهوري عن ولاية جورجيا، والسيناتور توم تيليز جمهوري عن ولاية نورث كارولاينا والنائب ديفيد جولي جمهوري عن ولاية فلوريدا والنائب آدم كينزينغر جمهوري عن ولاية إلينوي والنائب توم رايس جمهوري عن ولاية نورث كارولاينا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.