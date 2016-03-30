السعودية.. إنتاج أكثر من مليار متر مكعب مياه خلال عام

كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم عن إنتاج وتصدير أكثر من "1.2" مليار متر مكعب مياه من 28 محطة، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام الماضي.

وفي قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، أوضح آل ابراهيم أن المؤسسة تواصل توليد الطاقة الكهربائية من خلال محطاتها ثنائية الغرض، إذ بلغت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة خلال العام أكثر من 37" مليون ميغاوات/الساعة بنسبة زيادة وصلت إلى نحو 25% مقارنةً بالعام الماضي.

أما في مجال نقل المياه، أوضح آل إبراهيم أنه سعيا من المؤسسة إلى إيصال المياه المحلاة من محطاتها إلى مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية فقد استمرت في إنشاء شبكة نقل المياه ووصل طولها إلى أكثر من 7 آلاف كيلو متر بأقطار أنابيب تتراوح من 8 إلى 80 بوصة وبزيادة قدرها 8% عن العام الماضي.

وأشار إلى أنه لضمان استمرارية تدفق المياه من الشبكة إلى خزانات المؤسسة بمعدلات ثابتة ومستمرة، أنشئت المؤسسة 56 محطة ضخ بزيادة قدرها 24%، فيما بلغ عدد الخزانات 285 خزانا بزيادة قدرها 17%، في حين قدرت السعة الاستيعابية لها بأكثر من 12.6 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 10%.