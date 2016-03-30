السعودية: توقيف شباب سرقوا أجهزة ذكية بـ 200 ألف ريال

تمكنت شرطة بريدة بمنطقة القصيم وسط السعودية، من الإيقاع بثلاثة شبانٍ متهمين بسرقة هواتف جوال من إحدى الأسواق التجارية بمدينة بريدة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني لـ"العربية نت" أن أجهزة البحث والتحري بشرطة شمال بريدة تمكنت من ضبط المتهمين الذين أقروا عند سماع أقوالهم بارتكابهم للحادثة في ساعات الليل المتأخرة.

وأضاف السحيباني بأن المسروقات تراوحت ما بين أجهزة جوال وأجهزة لوحية (آيباد) وألعاب إلكترونية تزيد قيمتها عن 200 ألف ريال، مشيراً إلى إيداع أحدهم التوقيف وبعث الآخرين لدار الملاحظة الاجتماعية.

وتم استكمال إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة بحسب الاختصاص.