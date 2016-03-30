السعودية.. ضبط عدد من مروجي المخدرات عبر "سناب شات"

تمكنت الجهات الأمنية المختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها من تحديد هوية عدد من المتورطين في الترويج للمواد المخدرة، والتشجيع على تعاطيها عبر شبكة التواصل الاجتماعي (snapchat) وتحت شعار "أكشنها"، وذلك من خلال قيامهم بنشر لقطات فيديو لنشاطاتهم الإجرامية في ترويج المخدرات وتعاطيها، وتشجيع الأطفال والأحداث على ذلك.

وجرت مداهمة المتورطين أثناء وجودهم في استراحة بمنطقة الرياض، والقبض عليهم وعددهم 5 سعوديين، وضبط في حوزته 788 قرص إمفيتامين، و229 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و12 غراما من الحشيش المخدر، ومسدسين، و66 طلقة مسدس حيّة.

وأكدت الداخلية وفق ما صرح به المتحدث الأمني أن الجهات الأمنية قادرة على ضبط كافة أنواع النشاطات الإجرامية عبر شبكة الإنترنت، وتحديد المسؤولين عنها، والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل، كما أهابت بالمواطنين والمقيمين المبادرة إلى الإبلاغ عن كل ما يرصدونه من نشاطات مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.