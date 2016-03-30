بالصور.. وصول "رابع قطار سريع" من مشروع الحرمين

شهد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، اليوم الأربعاء، وصول "القطار الرابع" من مجموعة القطارات الخاصة بمشروع قطار الحرمين السريع إلى ميناء جدة الإسلامي لينضم إلى القطارات الثلاث الأولى التي وصلت سابقاً.

ويحتوي القطار على عربتي محرك رئيسية و13 مقطورة هي 3 مقطورات للدرجة الأولى و9 مقطورات مخصصة للدرجة الثانية، إلى جانب مقطورة عبارة عن كافتيريا مخصصة لتناول الطعام.

وسيتم نقل القطار بالشاحنات إلى مقر الورشة بمحافظة رابغ للبدء في عملية تجميعه وإجراء الاختبارات الثابتة والمتحركة عليه.

وسيتوالى وصول باقي القطارات الأخرى البالغ إجماليها 35 قطاراً بعد اكتمال تصنيعها وإجراء الاختبارات الأساسية عليها في إسبانيا.

وستجرى في المملكة مختلف الاختبارات الميدانية في مختلف الأوقات والظروف المتنوعة خلال التشغيل التجريبي لها.

وأوضح وزير النقل أن مشروع قطار الحرمين السريع تم قطع مراحل متقدمة في تنفيذه بعد استيفاء كافة الملاحظات في الزيارات السابقة، ففي المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل الأعمال المدنية تخطت نسبة الإنجاز حالياً 92%، وتم الانتهاء من 430 كم من إجمالي المسار البالغ طوله 448 كم، والمتبقي جزء بطول 18 كم وهي الواقعة ما بين جدة ومكة المكرمة يجري العمل فيها بشكل جيد وسيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2016م.

أما فيما يخص المحطات فقد تم الانتهاء بشكل كامل من محطتي المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ. ووصلت نسبة الإنجاز الكلية لمحطة مكة المكرمة إلى 96% ووصلت نسبة الإنجاز في محطة جدة المركزية إلى 97% ومن المتوقع إنهاء المحطتين بالكامل في غضون 3 أشهر.