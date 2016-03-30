مهرجان أفلام السعودية يسدل الستار: البوصلة عالمية

خمسة أيام عاش خلالها مشاركو مهرجان أفلام السعودية الذي انتهت فعالياته الاثنين شغف العروض السينمائية، حيث شهد الحفل الختامي توزيع جوائز المهرجان على مسرح خيمة إثراء المعرفة بالظهران وسط إقبال كبير من المهتمين في الأفلام السينمائية.

مخرج فيلم "كمان" الفائز بالنخلة الذهبية في الأفلام الروائية عبدالعزيز الشلاحي، أوضح لـ"العربية نت" أن الفيلم تميز بقالب ممتع غير متوقع، وتجسيد أرواح لجمادات ثابتة، حيث إن فكرة الفيلم تتحدث حول شخص متدين لديه مشكلة مع الموسيقى يسافر إلى إحدى الدول فيصطدم بسكن لديه عرف غريب وهو أن كل من يسكن لديهم يضع شيئا للذكرى عند مغادرته، وهناك يقع بينه وبين آلة الكمان قصة مختلفة.

وقال الشلاحي: "تكلفة الفيلم 120 ألف ريال، لكننا واجهنا مصاعب فنية متعلقة بالتصوير والأجواء بشكلٍ عام لنضطر عندها إلى تأجيل التصوير. حبنا للتصوير السينمائي والأفلام دفعنا للمزيد. نتمنى تكثيف ورش العمل المطورة بشكل دائم وخاصة التي تركز على الأفلام السينمائية سواءً فكرية أو فنية فهذه البيئة تصنع فارقا كبيراً في رؤية المخرج على فيلمه".

ونوه الشلاحي إلى أن وجود المهرجانات يعني "وجودنا نحن كصناع أفلام، ولولاها لما استطعنا عرض أعمالنا لأنه باختصار لا توجد منصة حالمة، مثل شاشة السينما".

للوطن حق

سلطان البازعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، والمشرف العام على المهرجان أوضح خلال كلمته التي ألقاها بأن للوطن الحق بأن يفخر بأن بين جنباته هذا الكم من المبدعين والخلّاقين، مشيراً إلى أن وزارة الإعلام كلّفت الجمعية بتنظيم المزيد من مهرجانات الأفلام، في مناطق المملكة، موضحاً أن الجمعية حالياً تسعى بالتعاون مع القنصليات والسفارات السعودية في الخارج بعرض الأفلام السعودية على صعيد عالمي.

شغف

المخرج عبدالرحمن صندقجي، تحدث نيابةً عن مخرجي الأفلام وكتّاب السيناريو المشاركين بالمهرجان وأوضح شغف المشاركين وامتنانهم للمساحة التي يُتيحها مهرجان أفلام السعودية لصناعة الحلم: "كيف لنا أن لا نعشق السينما؟ كيف لنا أن لا نعشق الفن وهو تعبير عن الحياة عن الفكر، عن أحلامنا".

وأضاف: "في هذا العالم نحتاج إلى المزيد من الفن والقليل من كُلّ أمرٍ آخر، وعبر مُتنفس هذا المهرجان تتم عمليّة تدوير أدرينالين صُناع الأفلام إلى أكسجين فني وطني، نحن نبحث عمن يحقق لنا أحلامنا، فنجد جمعية العربية للثقافة والفنون بالدمام تفتح لنا طريق الأمل، بمسابقة الأفلام القصيرة لنطلق كل إبداعاتنا".

ثم تم تكريم مقدمي لجان تحكيم الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية وأفلام الطلبة، ولجنة تحكيم السيناريو، والورش التدريبية وشركاء وداعمي المهرجان قبل أن تعلن نتائج المسابقات.

يذكر أن المهرجان قدّم منحا تدريبية للفائزين بالنخلات الذهبية، من أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي ومن أكاديمية نيويورك للأفلام. ومهرجان أفلام السعودية في دورته الثالثة كّرم المخرج الراحل سعد الفريح، وقدم 70 فيلماَ سعودياَ، و55 سيناريو، بعد تسجيل 112 فيلماً و72 سيناريو، و3 ورش تدريبية التحق بها 67 متدربا بعد تسجيل 310، وتم حضور 1600 مشاهد يومياً لعروض الأفلام، وتميز هذا العام بتقديم الحجز الإلكتروني المجاني لتذاكر الأفلام.

وصبغت الافتتاحية الوطنية لحفل الختام المكان بالضوء الأخضر والوقوف الجماعي للجمهور لتأدية التحية للنشيد الوطني تلتها أغنية "سلام" للفنان أكرم المطر التي ألفها الشاعر ناجي حرابة مشجعاً على ممارسة الفن الذي هو طريق يؤدي إلى السلام.

نتائج المهرجان كالتالي:

• نتائج مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:

النخلة الذهبية لفيلم "كمان" لعبدالعزيز الشلاحي النخلة الفضية لفيلم "بسطة" لهند الفهاد، النخلة البرونزية لفيلم "القصاص" لعبدالله أبوالجدايل، جائزة تقديرية لفيلم "السحور الأخير" لهناء الفاسي، جائزة تقديرية لممثل خالد الصقر من فيلم "كمان".

• مسابقة السيناريو:

النخلة الذهبية لسيناريو "ثوب العرس" لزينب آل ناصر، النخلة الفضية لسيناريو "ابن المطر" لمحمد سلمان، النخلة البرونزية لسيناريو "نسف" لمحمد الحلال ، شهادة تقديرية لسيناريو "نفق طوارئ" لمنال العويبيل، شهادة تقديرية لسيناريو "ضجيج" لمحمد المصري، شهادة تقديرية لسيناريو "حين يبكي الناي" لعمر الربيع .

• نتائج مسابقة أفلام الطلبة:

النخلة الذهبية لفيلم "ماطور" لمحمد الهليّلال، نخلة الفضية لفيلم "ah-18" لريهام التيماني، النخلة البرونزية لفيلم "دائرة" لعلي الحسين، جائزة تقديرية للمخرجة نورة المولد، جائزة تقديرية للمصور يعقوب المرزوق من فيلم "ماطور"جائزة تقديرية لفيلم "تيتا.بي" لبشرى الأندجاني.

• نتائج مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة:

النخلة الذهبية لفيلم "أصفر" لمحمد سلمان، النخلة الفضية لفيلم "المتاهة" لفيصل العتيبي، النخلة البرونزية لفيلم "آلزهايمر" لعبدالرحمن صندقجي، جائزة تقديرية لفيلم "سلمان حكيم السياسة" لمحمد سندي، جائزة تقديرية لفيلم "نظام حياة" لمحمد باقر، جائزة تقديرية لفيلم "هجولة" لرنا الجربوع.