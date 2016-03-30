"مترو الرياض".. قيمة التذاكر 25 ريالاً أسبوعياً

أكد مدير إدارة النقل بهيئة تطوير الرياض، المهندس عبدالرحمن الشعلان، أن "مترو الرياض" يخدم في الأساس العوائل والمواطن، وليس العمالة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً في أكثر من 184 موقعاً على امتداد مسارات شبكتَيْ القطارات والحافلات في مختلف أرجاء الرياض، مبيناً أن قيمة التذاكر ستكون في حدود 25 ريالاً أسبوعياً.

وجاءت التصريحات خلال ورشة عمل عن مترو الرياض والجذب السياحي، والتي عُقدت اليوم الأربعاء خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي التاسع المستمرة فعالياته حتى يوم الجمعة القادم.

ولفت الشعلان إلى أنه ستتم مراجعة خطة مترو الرياض في عام 2025، أي قبل انتهاء وقت الخطة الموضوعة حالياً بـ5 سنوات، وإن كان هناك حاجة لزيادة المحطات أو زيادة المقصورات أو أي تعديل أو زيادة المسارات لاحقًا فسيتم العمل عليها.