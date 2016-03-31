السعودية.. إحباط تهريب 5 ملايين كيس "تنباك"

أحبطت جمارك منفذ البطحاء أربع محاولات لتهريب كمية كبيرة من مادة "التنباك" بلغ عددها 5 ملايين و400 و87 ألفا، و874 كيساً كانت مخبأة في أربع شاحنات لغرض إدخالها إلى السعودية.

وأوضح عبدالرحمن المحنا، مدير عام جمرك البطحاء، أن المحاولة الأولى كانت قدوم شاحنة إلى الجمرك، وعند قيام المراقب الجمركي بعملية الكشف والمعاينة عليها عُثر على كمية من "التنباك" بلغ عددها 5.374.820 كيسا مخبأة داخل كراتين ضمن حمولة الشاحنة، وفي العملية الثانية تم إحباط محاولة تهريب 47.054 كيسا مخبأة داخل إطارات الشاحنة.

وأكمل المحنا أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط محاولتين لتهريب كمية من "التنباك" بلغ عددها 66.000 كيس، مؤكداً أن تهريب مادة "التنباك" لغرض التهرب من الرسوم الجمركية.