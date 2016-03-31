بالصور.. أمطار غزيرة تغسل شوارع الرياض

شهدت أجزاء متفرقة من مدينة الرياض في وقت مبكرة من اليوم الخميس أمطاراً غزيرة، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم، ونبهت الأرصاد من فرصة لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة الرياض، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.

وتوقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الخميس سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والقصيم، وعسير، والباحة، ونجران، وجازان، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، كما تتأثر مناطق حائل، وتبوك، والشرقية برياح سطحية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.