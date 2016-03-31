حكم مبدئي بالقتل تعزيراً لمتهم سعودي

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، من خلال الاعتداء على رجال الأمن بإطلاق النار من سلاح رشاش على الدوريات الأمنية أثناء قيامهم بواجبهم، وعلى مركز شرطة تاروت أكثر من 9 مرات بمشاركة مجموعة من أصحاب الفكر الضال المنحرف.

إضافة إلى مشاركته عدة مرات في التجمعات والإخلال بالأمن لمثيري الشغب التي وقعت في (تاروت) شرق السعودية، منذ بدايتها وترديد العبارات المناوئة والمسيئة للدولة وحيازته سلاحاً من نوع رشاش دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتسلمه مبلغ 500 ريال، من أحد المطلوبين أمنياً مقابل مشاركته له في إطلاق النار على مركز شرطة (تاروت) وتستره عليه، ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد قررت المحكمة قتله تعزيراً.