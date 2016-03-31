233 صورة توثق علاقة خادم الحرمين بجامعة الملك سعود

وثقت جامعة الملك سعود دعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للجامعة منذ أكثر من أربعة عقود، في مجلد حديث يضم 223 صورة فوتوغرافية تروي علاقة الملك سلمان التاريخية بجامعة الملك سعود منذ إنشائها حتى اليوم.

وقُسّم المجلد إلى سبعة أقسام تناولت علاقة الملك سلمان بجامعة الملك سعود من مرحلة البناء إلى التطور الحالي، استهلت بـ23 صورة استعرضت تاريخ التبرع بأرض الجامعة وتفقد مشروعات بنائها وصك ملكية أرضها، و29 صورة عن تفقده لمرافق الجامعة، والحديث الصحافي الذي أدلى به لمندوب رسالة جامعة الملك سعود خلال زيارته لها في مقرها بحي الملز.

واشتمل المجلد على 69 صورة أظهرت مدى اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور حفلات تخرج الجامعة، في حين حكت 39 صورة أخرى قصة عشق الملك سلمان بن عبدالعزيز للثقافة والفكر من خلال رعايته وحضوره لمعارض الكتاب التي نظمتها الجامعة، وإنشاء مكتبة الجامعة التي أطلق عليها فيما بعد "مكتبة الملك سلمان بن عبدالعزيز" وتحوي مليون عنوان موزعة على ما يقرب من مليوني وعاء معلومات.

كما اشتمل على 37 صورة بينت حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الجامعة منذ تأسيسها ومتابعته عن قرب لتطورها، و23 صورة تحدثت عن دعمه لمبادرات تطوير البحث العلمي في الجامعة، وتوطين التقنية، وإيجاد شراكة مجتمعية في مجال التعليم والبحث العملي يكون هدفها تحقيق الريادة العالمية، فضلاً عن 13 صورة أبرزت اهتمام الملك سلمان لمشروعات أوقاف الجامعة.