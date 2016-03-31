63 حادثاً بالمدينة المنورة خلال 24 ساعة فقط

أعلنت هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة عن تسجيلها النسبة الأعلى للحوادث خلال 24 ساعة فقط بواقع 63 حادثاً، داعية إلى توخي الحيطة والحذر وتفقد إطارات المركبات قبل السفر والالتزام بأنظمة وتعليمات السلامة المرورية.

وجاء في بيان المتحدث الرسمي خالد السهلي أن عمليات الهيئة بالمنطقة "997" تلقت خلال 24 ساعة ما مجموعه 63 حادثا، أبرزها كان عصر الأربعاء عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق مهد الذهب (قريظة) نتج عنه إصابتان حالتهما دون الخطيرة، وتم نقلها للمستشفى عن طريق الفرق الإسعافية الأرضية وفريق الاستجابة المتقدم، أما الثاني ففي تمام الساعة 20:31 على طريق المدينة - القصيم السريع الكيلو 205 وحسب البلاغ الأولي تجاوز العدد 5 إصابات، وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية إضافة إلى الإسعاف الجوي السعودي.

وعند الوصول للموقع، اتضح أن الحادث هو انقلاب مركبة، ونتج عنه إصابة 6 أفراد من عائلة واحدة (اثنتان خطيرتان و4 متوسطة) وحالة وفاة واحدة، أما الحادث الثالث فكان بالتزامن مع اتجاه إحدى الفرق الإسعافية للحادث السابق بالقرب من محافظة الحناكية، ونتج عنه إصابتان تم نقلهما للمستشفى.