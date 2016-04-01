السعودية.. وفاة شخص وإنقاذ 51 جراء الأمطار

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، غرب السعودية، اليوم الجمعة، من إنقاذ 33 شخصاً، فيما تم انتشال جثة واحدة من قبل المواطنين في وادي الخرمة.

واستطاعت فرق الدفاع المدني بمسانده طيران الأمن من إخلاء 27 شخصاً احتجزوا داخل مركباتهم، و6 أشخاص علقوا في وادي الخرمة، دون وقوع إصابات.

كما تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جنوب السعودية، من إنقاذ 18 شخصا جرفهم سيل وادي الخيطان أثناء خروجهم في نزهة برية.

وكانت كمية الأمطار التي هطلت على مناطق متفرقة من السعودية ما بين متوسطة إلى غزيرة، مع جريان معظم الأودية والشعاب.