عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

بالصور.. التحالف الإسلامي في عيون طلاب أكثر من 50 دولة

المصدر: العربية.نت
شباب دول التحالف الإسلامي
رابط مختصر

ثمن طلاب أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية من طلاب الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تشكيل التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب وما حظي به من ردود فعل إيجابية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.

وعبر الطلاب عن اعتزازهم البالغ بالدور الرائد الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكافحة تلك الآفة التي تتناقض مع مبادئ الإسلام السمحة وكل القيم والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد الطلاب خلال افتتاح مهرجان الثقافات والشعوب الخامس الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية، وتشارك فيه أكثر من 60 دولة من مختلف قارات العالم، أن مناورات رعد الشمال التي أقيمت مؤخراً دليل ساطع على نجاح فكرة هذا التحالف للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

كلمات دالّة

#السعودية, #المدينة المنورة, #الشعوب, #دولة, #نجاح, #قارات العالم, #الإرهاب

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة