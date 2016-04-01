بالصور.. التحالف الإسلامي في عيون طلاب أكثر من 50 دولة

ثمن طلاب أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية من طلاب الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تشكيل التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب وما حظي به من ردود فعل إيجابية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.

وعبر الطلاب عن اعتزازهم البالغ بالدور الرائد الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكافحة تلك الآفة التي تتناقض مع مبادئ الإسلام السمحة وكل القيم والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد الطلاب خلال افتتاح مهرجان الثقافات والشعوب الخامس الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية، وتشارك فيه أكثر من 60 دولة من مختلف قارات العالم، أن مناورات رعد الشمال التي أقيمت مؤخراً دليل ساطع على نجاح فكرة هذا التحالف للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.