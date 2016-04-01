بالفيديو والصور.. هذه مشاريع "زها حديد" في السعودية

زها حديد لم تكن مصممة عادية، بل كانت أيقونة ومصممة ثورية غيّرت الكثير من مفاهيم التصميم. من أعمالها الجميلة، في السعودية:

مشروع مركز التراث العمراني

فازت مدينة الدرعية السعودية بآخر تصاميم الراحلة زها حديد، عبر مشروع مركز التراث العمراني بحي الطريف بالدرعية. واستوحت زها حديد تصميم مركز التراث العمراني من الكثبان الرملية والبيئة التراثية.

ويعد حي الطريف أهم معالم الدرعية التاريخية، والعنصر الأساسي للتطوير فيها، فقد كان مقراً لسكن الإمام محمد بن سعود وأسرته، ومقراً للحكم في الدولة السعودية الأولى، ويحتضن أهم معالم الدرعية وقصورها ومبانيها الأثرية، وفي مقدمتها: قصر سلوى ومسجد الإمام محمد بن سعود ومجموعة كبيرة من القصور والمنازل، إضافة إلى المساجد الأخرى والأوقاف والآبار والأسوار والمرافق الخدمية.

مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"

يقع مقر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في مدينة الرياض بجانب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على أرض مطار الملك خالد الدولي شمال مدينة الرياض. يقع المركز في مبنى من تصميم المصممة المعمارية العراقية البريطانية زها حديد. افتتح المركز رسمياً من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز في 20 يناير 2016.

محطة مترو الرياض بالمركز المالي

ومَن غير المصممة زها حديد التي تحدثنا عنها مطولاً في عدة مقالات سابقة، سيكون مرشحاً ليترك تلك البصمة في العاصمة السعودية؟ وهي العريقة والمبدعة بتصاميمها التي لم تترك مكاناً في العالم إلا وتركت توقيعها فيه، إضافةً إلى كونها عراقية الأصل وعربية النشأة. إن حداثة وفرادة تصاميم زها حديد تزيد المكان سحراً، وتشكل من الجدران والأسقف سلسلة من الأمواج الموصولة بشاشات من المشربيات المعقوفة.

وأعلنت هيئة تطوير المدينة أنه تم تكليف المكتب البريطاني زها حديد بتصميم محطة مترو الرياض الجديدة على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع (20434 متر مربع)، لتكون نقطة تبادل رئيسية على شبكة الخط الأول، فضلا عن الخط الرابع المخصص للركاب المتجهين إلى المطار، والخط السادس من مترو الرياض الجديد، كما سيتم ربط القطار الآلي المحلي (Mono Rail) للمركز بالمحطة عن طريق جسر عالٍ.