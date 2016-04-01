براءة أستاذ جامعي

اتهمت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي أستاذًا جامعيًا باختطاف طائرة مصرية كانت قد أقلعت من برج العرب بالإسكندرية، والسبب تبديل المقاعد، فقد كان الخاطف يجلس في مقعد 38K، الذي يخص الأستاذ الجامعي، والذي لم تشفع له شهادته الجامعية في إبعاد التهمة عنه.

وقد أعلن مجلس الوزراء المصري -فيما بعد- اعتذاره من راكب الطائرة المصرية المختطفة الدكتور إبراهيم سماحة الذي صدرت تصريحات رسمية -قبل التأكُّد من براءته- تتهمه باختطاف الطائرة والتوجه بها إلى مطار لارنكا في قبرص، وهو ما تبين أنه خطأ، بعد أن كان التلفزيون المصري الرسمي قد وجّه اتهامًا صريحًا بخطف الطائرة للدكتور إبراهيم سماحة، وقال إنه يحمل الجنسية الأمريكية، ويعمل أستاذًا للطب البيطري بجامعة الإسكندرية، وكان يجلس على المقعد 38K.

من جهته أكد عميد الكلية الدكتور جمال العمراوي أن الدكتور سماحة متوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر علمي بشأن الجديد في عالم الأغذية والرقابة، وهو أستاذ ورئيس القسم العلمي، ويشارك في هذا المؤتمر منذ 10 سنوات، وأخلاقه وسيرته حسنة ومحمودة، ولم يسبق له أن تعرَّض لعقوباتٍ أو جزاءات، كما أنه ليس لديه انتماءات سياسية.

قصة اختطاف الطائرة المصرية عجيبة، حيث أبلغ قائدها عن تلقيه تهديدًا من أحد الركاب يدعى سيف الدين مصطفى، بوجود حزام ناسف في حيازته، وأجبره الخاطف على النزول في مطار لارنكا بقبرص.

اتضح بعد ذلك، أن الخاطف -59 سنة- يريد اللجوء السياسي إلى قبرص لمواصلة حياته الاعتيادية مع طليقته القبرصية، التي تسكن بجوار لارنكا، مع أولادهم الأربعة، لجمع شمل الأسرة، وأن الحزام الناسف مجرد حزام بلاستيكي على هيئة متفجرات.

#القيادة_نتائج_لا_أقوال

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نقلاً عن "المدينة"