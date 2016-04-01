جدة تتزين من جديد.. المجسمات الفنية تعود بسواعد سعودية

بسبب اعتراضها خط سير مشاريع تطوير البنى التحتية وبناء الجسور والأنفاق، اختفت المجسمات من ميادين جدة لكنها ما لبثت أن عادت مع الحلة الجديدة للمدينة، حيث كشفت مبادرة "الفن جميل" عن انطلاق جائزة لفن المجسمات والتي ستكون بمثابة ركيزة جديدة لإضافة مجسمات جديدة بجدة "غرب السعودية"، وهي المدينة المعروفة بمجسماتها الفنية المميزة لأشهر الفنانين العالميين، بحسب ما أكدته داليا موسى المشرفة على المبادرة لـ"العربية.نت"، موضحة أن الجائزة التي سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً، تأتي بهدف إثراء جدة بمجسمات جديدة بإشراف متحف فكتوريا وألبرت في مدينة لندن.

جاء ذلك عشية نصب مجسم فني جديد في جدة يعود للفنانة السعودية مها الملوح، حيث استقبل "المتحف المفتوح" بالكورنيش - وهو المقر الجديد للمجسمات التي تمت إزالتها من مواقعها بسبب مشروعات التطوير - مجسم غذاء للفكر "أبراج"، وذلك ضمن مبادرة "الفن جميل" التي تكفلت بإعادة ترميم المجسمات القديمة ونصبها في أماكن جديدة، بعد أن تمت إزالتها عام 2011 من مواقعها على شاطئ البحر بسببها اعتراضها خط سير مشروع تطوير الكورنيش، حيث تم نقلها إلى المتحف المفتوح بعد عمليات صيانة وتجديد.

مجسم الفنانة السعودية مها الملوح، يعد الضيف الجديد إلى قائمة المجسمات في جدة، لا تكمن أهميته بأنه أول مجسم سعودي يتم نصبه في جدة فقط، بل أيضا يعد باكورة المجسمات المهداة إلى جدة بعد ثلاثة عقود من اختفاء هذه الظاهرة.

حول هذا المجسم، قالت مها الملوح لـ"العربية.نت" "غذاء للفكر أبراج، يعد بداية لأعمال فنية قادمة من فناني الوطن".

وأضافت الملوح: "هذا ما نحتاج له في مجتمعنا، فقد ترك الأجداد حصيلة من الإرث والطريقة الوحيدة للحفاظ عليه هو تطويرها بواسطة التعبير بالفن التشكيلي في أعمال ابداعية".

400 مجسم عالمي

ويعود تاريخ المجسمات الفنية بجدة إلى بداية الثمانينات، حيث قال عضو المجلس الفني السعودي، الفنان حمزة صيرفي، إن أمين جدة في ذلك الوقت، المهندس محمد سعيد فارسي، كان يطلب من الشركات العاملة في مشاريع البنى التحتية نصب مجسم فني بكل مشروع. وقال حمزة لـ"العربية.نت": "تم استيراد نحو 400 مجسم من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتم نصبهم على امتداد كورنيش شاطئ البحر، فضلاً عن بناء مجسمات عملاقة، مثل "الدراجة" و"الفلك" وغيرهما في الميادين العامة، قبل أن يتم تقليص عددها بسبب مشاريع الجسور والأنفاق.

ونوه حمزة بأن أغلب تلك المجسمات يعود إلى فنانين عالميين من أبرزهم البريطاني هنري مور، والفرنسي فيكتور فزارالي، والإسباني جوان ميرو، مشيراً إلى أن مدينة جدة فازت في تلك الحقبة بلقب سيدة المدن العربية. وكشف حمزة عن قيام هاني محمد سعيد فارسي بإعادة طبع كتاب كان قد وثق لجميع هذه المجسمات.

تطوير وصيانة

وكانت العديد من المجسمات الفنية، سواء المنصوبة على كورنيش شاطئ البحر أو في التقاطعات والميادين، قد تعرضت للإزالة أو تغيير المواقع. وقال نائب المجلس البلدي بمدينة جدة، الدكتور عدنان البار، إن التنامي الكبير في عدد السكان والكثافة المرورية أجبر مشاريع التطوير على إزالة بعض تلك المجسمات. وأضاف البار لـ"العربية.نت" أن بعض المجسمات كانت تستحوذ على مساحات شاسعة من التقاطعات وتسبب الزحام وإعاقة الحركة المرورية.

يذكر أن مبادرة "الفن جميل" هي إحدى المبادرات المجتمعية التي تكفلت بإعادة ترميم المجسمات الفنية التي تم إزالتها من كورنيش البحر، حيث خضعت تلك المجسمات لورشة صيانة، بدأ بتفكيكها وصيانتها ومن ثم إعادة تركيبها على قواعد جديدة في مقرها الجديد وهو "المتحف المفتوح" بالكورنيش، مع تركيب إضاءات ولوحات تعريفية عليها. هذا ويقع المتحف المفتوح الذي دشنته أمانة جدة في مارس 2014ـ في كورنيش الحمراء بين مسجد العناني الشهير وقصر السلام للضيافة على مساحة سبعة آلاف متر مربع، ويعتبر أول متحف مفتوح للمجسمات الجمالية بالخليج العربي.