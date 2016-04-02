الدفاتر والأقلام

خرجت للتو من محل لبيع الدفاتر و الأقلام ، صوّرت قليلاً منها و نشرت ذلك في السناب ، و تناثرت الأسئلة : هل لنوعية الأوراق ، و مساحتها و سمْكها و لونها و طريقة تسطيرها إن كانت مسطّرة ، علاقة بنوعية الكتابة ؟! ، السؤال نفسه يخص الأقلام على اختلاف أنواعها و أشكالها ، و يفيض : هل للتحوّل البشري من الأقلام إلى الكيبورد ، دور و أثر ، في لغة الكاتب ، في طريقة تناوله و طرحه ؟! ، لا أمتلك إجابات يمكن الوثوق بها و الاعتماد عليها ، لكنني أظن ، و أحس ، بأن الجواب : نَعَم ، و نَعَم كبيرة أيضاً ! ، أحس أن كل ما هو مُسَطَّر ، يقلل من إمكانية الانطلاق ، و يهدّد الحريّة ، و بالنسبة لي فإن الورقة البيضاء هي سيدة أوراق الكتابة بلا منازع ، و تسطيرها حَبْس ! ، و أجد في الدفاتر صغيرة الحجم ، طفولةً ، تساعد على كتابة أجمل ، أو على الأقل أكثر براءة ! ، الدفاتر فاقعة الألوان ، أو المصقولة اللمّاعة ، تشتت الذهن ، لا أطيقها كتابة أو قراءة ، الأقلام التي يسيل حبرها سريعاً و تتشرّبه الورقة دون أذى كبير هي أقلامي المفضّلة ، الأقلام الأنيقة ، أقلام الماركات غالية الثمن ، لا تُزَيِّن شيئاً ، تُظهِر حتى الذين يستخدمونها للزينة بشكل هزلي إن فكّرنا فيهم ككتّاب ! ، من حسن حظ الدنيا أن الأقلام رخيصة الثمن هي التي تنسج أعظم الكتابات ، أشعر كذلك بأن الكتابة على الورق بالقلم أعذب من شاشات الأجهزة و الكيبورد ، و ربما لو أنني لم أكتب هذا المقال بضغط الأزرّة ، لكتبت أجمل !

