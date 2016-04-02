السعودية.. إحباط تهريب 20 ألف حبة كبتاغون وترامادول

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب كمية من حبوب الترامادول المحظورة بلغت 9 آلاف و340 حبة، إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة بلغت 10 آلاف و670 حبة عثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة داخل إحدى المركبات القادمة للجمرك عن طريق إحدى العبارات، فيما عثر على كمية حبوب الكبتاغون مخبأة ذاتياً داخل مشد تحت الملابس الداخلية لأحد القادمين عبر الجمرك.

وقال علي العطوي، مدير عام جمرك ميناء ضباء: "تم إحباط تلك الكمية من حبوب الكبتاغون والترامادول من خلال محاولتين لتهريبها حيث قدمت أولاً للجمرك سيارة نوع (خصوصي) محمولة على إحدى العبارات القادمة للجمرك، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للسيارة عثر على تلك الكمية من حبوب الترامادول مخبأة داخل سقف السيارة وداخل الإطار الاحتياطي".

وفي المحاولة الثانية أوضح العطوي أنه عثر على كمية حبوب الكبتاغون مخبأة ذاتياً داخل مشد على جسد سائق شاحنة، وذلك أسفل الملابس الداخلية التي يرتديها، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكمل العطوي: "يلاحظ من خلال ذلك تنوع وسائل وطرق التهريب التي ينتهجها المهربون لمحاولة تمرير مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي الجمارك السعودية يقفون سداً منيعاً لمنع دخول كل ما به ضرر على صحة الفرد والمجتمع واتخاذ كافة السبل الحديثة والمتطورة التي تساهم في النجاح وذلك بإحكام الرقابة الجمركية على كافة الواردات".