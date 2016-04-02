السعودية: وفاة شخصين وإنقاذ 33 جراء الأمطار

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية اليوم من إنقاذ 33 شخصا، وانتشال جثة واحدة من قبل المواطنين في وادي الخرمة.

كما انتشلت الفرق صباح اليوم مسن في العقد الثامن من العمر بعد أن جرفته السيول على بعد (80 كم) شمال شرق المحافظة.

وذكر العقيد سعيد سرحان المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن فرق الانقاذ انشلت المسن بعد أن فارق الحياة، وأكد أنه (المسن) كان داخل السيارة عندما عثر عليه ببطن وادي الخرمة على بعد 80 كم شمال شرق المحافظة.

من جانب آخر وفي حادثة احتجاز لتسعة شبان بالحرة شمال محافظة تربه.

وأوضح سرحان أن الشبان التسعة حالة السيول بأودية المنطقة بينهم وبين المراكز الإدارية لمحافظتي الخرمة وتربه وتعذر الوصول إليهم مساء أمس.

وأضاف أن ذوي المحتجزين تمكنوا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من الوصول إليهم عن طريق محافظة رنيه التي تبعد ما يزيد عن 90كم من موقع الشبان.

وتابع العقيد سرحان أن الشباب التسعة تتراوح أعمارهم من (22 إلى 28) عاما كانوا يقلون سيارتين تُركت عرباتهم بالموقع وعادوا مع ذويهم وجميعهم بصحة جيدة.

وأكد سرحان أن الخطورة على محافظات شرق منطقة مكة المكرمة لازالت قائمة من خلال التجمعات والبرك المائية التي خلفتها الأمطار، والتي تشكل خطورة بالغة خاصة على الأطفال، لذلك نهيب بكافة أولياء الأمور متابعة أبنائهم أثناء الخروج للاستمتاع بالأجواء في تلك المناطق والابتعاد عن البرك والتجمعات المائية.

واستطاعت فرق الدفاع المدني بمساندة طيران الأمن من إخلاء 27 شخصا احتجزوا داخل مركباتهم، و6 أشخاص علقوا في وادي الخرمة دون وقوع إصابات.

كما تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة جنوب السعودية من إنقاذ 18 شخصا جرفهم سيل وادي الخيطان أثناء خروجهم في نزهة برية.

وكانت كمية الأمطار التي هطلت على مناطق متفرقة من السعودية ما بين متوسطة إلى غزيرة، مع جريان معظم الأودية والشعاب.