رئيس الوزراء الهندي يزور السعودية

وصل ناريندار مودي، رئيس الوزراء الهندي، إلى الرياض اليوم السبت، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان في استقبال مودي في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند سعود الساطي، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جافيد ومندوب عن المراسم الملكية.

وقد زار مودي والوفد المرافق له قصر المصمك التاريخي بمدينة الرياض حيث كان في استقباله اﻷمير سعود بن سلطان بن عبدالله، باحث في إدارة التعاون الدولي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ونائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لشؤون الآثار والمتاحف علي بن إبراهيم الغبان، ومدير المتحف ناصر العريفي.

واستمع مودي لشرح من الغبان عن أهمية قصر المصمك ومكانته التاريخية بوصفه أحد المعالم التاريخية بمدينة الرياض. كما اطلع على عرض مرئي عن كفاح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في استرداده للرياض، والانطلاق نحو تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيد أجزائها.

بعد ذلك تجول مودي داخل القصر، وشاهد ما يضمه من معروضات وصور ولوحات وقطع تراثية.